- Cel putin 17 pacienti dintr-un spital din statul Hidalgo, in centrul Mexicului, au murit in inundatii cauzate de ploile abundente, a anuntat marti guvernul mexican. Cladirile s-au zguduit marti seara in Mexico...

- Cel puțin 17 pacienți dintr-un spital au murit in Mexic, din cauza inundațiilor puternice. Un rau s-a revarsat și apa a intrerupt alimentarea cu energie electrica, ceea ce le-a fost fatal bolnavilor cu Covid-19, care erau ținuți in viața de instalațiile de oxigen. Totodata, pe strazi s-au format puhoaie,…

- Noua oameni au murit intr-un spital din Rusia, luni, dupa ce o conducta de oxigen s-a defectat, au anunțat agențiile de presa ruse, citate de Reuters. Bolnavii sufereau de Covid-19 și nu puteau respira singuri.

- „Noua pacienti afectati de coronavirus au murit din cauza lipsei de oxigen la spitalul din Vladikavkaz. Astazi a avut loc o avarie la sistemul de oxigen”, a declarat ministrul, citat de agentiile de presa ruse.

- Noua bolnavi de COVID-19 au murit luni in Rusia dupa ce o teava de alimentare cu oxigen s-a rupt, a anuntat ministrul rus al sanatatii, transmite AFP. Tragedia a avut loc la Vladikavkaz, capital republicii Osetia de nord. "Noua pacienti afectati de coronavirus au murit din cauza lipsei de…

- Peste 50 de pacienți infectați cu coronavirus au murit intr-un incendiu care a izbucnit intr-un spital din orașul Nasiriya din Irak. Tragedia s-a intamplat chiar la puțin timp dupa ce in Bagdad a avut loc un alt eveniment de același tip in care atunci și-au pierdut viața peste 80 de persoane.

- Cel putin 50 de pacienti si-au pierdut viata, luni, intr-un incendiu care a devastat unitatea COVID-19 a unui spital din Nassiriya, in sudul Irakului, potrivit AFP. Potrivit unei surse din cadrul departamentului sanitar al provinciei, incendiul a fost cauzat de explozia unor tuburi de oxigen. Sute de…

- Doua persoane au fost reținute pentru 24 de ore in dosarul morții celor trei pacienți din TIR-ul de terapie intensiva aflat in curtea Spitalului "Victor Babeș" din Capitala. Este vorba despre angajați ai unitații medicale care ar fi manevrat greșit instalația de oxigen.