Mexic: Corpurile a 12 bărbaţi asasinaţi descoperite într-o camionetă Corpurile a 12 barbati, asasinati si ucisi de gloante, au fost descoperite intr-o camioneta abandonata la frontiera dintre statele mexicane Michoacan (vest) si Guerrero (sud), au informat sambata autoritatile locale, scrie AFP. Parchetul din Michoacan a precizat intr-un comunicat ca victimele au fost gasite in cursul diminetii pe un drum spre localitatea Huetamo, la circa 206 kilometri de Morelia, capitala statului. Autoritatile au declarat ca primele elemente ale anchetei converg spre o "reglare de conturi" intre membri ai gruparilor criminale implicate in traficul de droguri. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

