Stiri pe aceeasi tema

- Marina mexicana a confiscat droguri ilegale in valoare de zeci de milioane de dolari intr-un raid recent efectuat in largul coastei statului Sinaloa, a declarat sambata parchetul, citat de dpa. Drogurile – 2,5 tone de metamfetamina si 100 000 de pastile de fentanil – au fost descoperite in timpul inspectarii…

- Marina mexicana a confiscat droguri ilegale in valoare de zeci de milioane de dolari intr-un raid recent efectuat in largul coastei statului Sinaloa, a declarat sambata parchetul, citat de dpa. Drogurile - 2,5 tone de metamfetamina si 100 000 de pastile de fentanil - au fost descoperite in timpul…

- Milioane de someri americani au ramas fara ajutoare de somaj sambata, din cauza ca presedintele in exercitiu Donald Trump refuza sa promulge planul relansarii economiei americane, in valoare de 900 de miliarde de dolari, adoptat luni de Congres, dupa ce miliardarul s-a plans ca sumele alocate in mod…

- Cocaina in valoare de 12 milioane de dolari a fost gasita de Serviciul de Graniceri din Ucraina. Captura de amploare a fost facuta la frontiera moldo-ucraineana, mai exact, la punctul de trecere „Tudora – Starokazacie”. Drogurile au ajuns in Ucraina din Ecuador intr-un container cu fructe, transmit…

- Cocaina in valoare de 12 milioane de dolari ce urma sa ajunga in UE prin Republica Moldova, capturata de politistii la frontiera ucraineni, mai exact, la punctul de trecere Tudora – Starokazacie. Drogurile au fost ascunse intr-un container cu fructe.

- Cocaina in valoare de 12 milioane de dolari a fost gasita de Serviciul de Graniceri din Ucraina. Captura de amploare a fost facuta la frontiera moldo-ucraineana, mai exact, la punctul de trecere „Tudora – Starokazacie”.

- O barca de mici dimensiuni, fara persoane la bord și care parea abandonata, s-a oprit pe malul unei insule indepartate din Oceanul Pacific – la bordul vasului „fantoma” au fost descoperite 649 de kilograme de cocaina, relateaza CNN.

- EximBank anunța, luni, ca a coordonat o tranzacție de sindicalizare care asigura prelungirea facilitaților pentru capital de lucru in valoare de 150 de milioane de dolari acordate companiei ALRO Slatina, unicul producator local de aluminiu și aliaje din aluminiu. Capitalul de lucru in valoare…