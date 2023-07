Mexic: a fost ucis un jurnalist de la cotidianul La Jornada

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii din NATO nu ii vor lansa Ucrainei invitatia de a adera la Alianta Nord-Atlantica la summitul de la Vilnius de la mijlocul lunii iulie, a declarat luni secretarul general Jens Stoltenberg, potrivit Reuters. „La summitul de la Vilnius si in cadrul pregatirilor pentru summit, nu discutam despre…

- Inca o vizita importanta. Președintele sud-african Cyril Ramaphosa a sosit in Ucraina. Centrul orașului Kiev este inchis din cauza sosirii oaspeților africani de rang inalt care doresc sa discute cu Zelenski planul lor de pace. #SouthAfrican President Cyril #Ramaphosa arrived in #Ukraine The center…

- Premierul canadian Justin Trudeau a intreprins sambata o vizita la Kiev, intr-un gest de sustinere in conditiile in care Ucraina se pregateste pentru o contraofensiva majora impotriva fortelor ruse si se confrunta cu lovituri aeriene regulate, transmite Reuters. Trudeau a adus un omagiu la un memorial…

- Un scandal monstru a izbucnit la Chișinau. Implicat directorul Pro TV Chișinau care a cazut in plasa prackerilor/ Legaturi cu premierul Dorin Recean CITESTE SI Un lider de sindicat raspunde acuzațiilor: 'Nu facem greva nici pentru PSD, nici pentru PNL. Este vorba de nemultumirile acumulate in…

- Presedintele Volodimir Zelenski a obtinut luni, 15 mai, in Marea Britanie, angajamente privind o apropiata livrare de rachete antiaeriene si drone de atac, declarandu-se totodata ”optimist” si privind furnizarea avioanelor de lupta pe care le cere de la occidentali in fata invaziei ruse, relateaza AFP…

- Președintele Consiliului Securitatii Federatiei Ruse spune ca, in cazul unei ciocniri directe intre Rusia si NATO, Polonia va disparea, avand in vedere rolul ei de avanpost al NATO in Europa. Aceasta declaratie a fost facuta de vicepresedintele Consiliului Securitatii Federatiei Ruse Dmitri Medvedev,…

- Premierul maghiar face din nou nota discordanta in privința politicii externe a Guvernului pe care il coinduce. Statele Unite ale Americii (SUA) sunt „prietenul si aliatul nostru”, dar Ungaria „nu le va permite sa o forteze sa se implice in razboiul” din Ucraina, a declarat vineri premierul ungar Viktor…