- Cinci muncitori si-au pierdut viata si sase au fost raniti in urma incendiului de duminica de pe o platforma petroliera offshore a Pemex care a redus cu aproape un sfert productia de petrol a Mexicului, a anuntat luni CEO-ul companiei de stat Petroleos Mexicanos, relateaza Reuters.

- Uraganul Grace a lovit cu putere zona de coasta a Mexicului, sambata, aducand ploi torențiale care au provocat inundații severe și alunecari de teren care au dus la moartea a opt persoane, relateaza Reuters . Inițial o furtuna tropicala, Grace a devenit un uragan de categoria 3. Cu rafale de vant cu…

- De luni, 2 august, copiii cu varsta de peste 12 ani se pot vaccina anti-COVID si cu Moderna. Anuntul fost facut de coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita. Platforma pentru realizarea programarilor urmeaza sa fie optimizata. Medicul a precizat ca procedurile sunt similare…

- Ieri in județul Ilfov a avut loc, din pacate, un incendiu la una din halele de reciclare situate in Popești Leordeni. In urma acestui incediului, bilanțul autoritaților era de 11 persoane ranite, dintre care șapte sunt acum internați. Conform primelor informații incediul a plecat de la un utilaj care…

- Peste 50 de persoane sunt date disparute in urma ploilor abundente și a inundațiilor. Un bilanț care ar putea crește, potrivit autoritaților. Bilanțul fenomenelor extreme care au lovit vestul Germaniei continua sa se agraveze. Autoritațile au anunțat joi, 15 iulie, ca cel puțin 19 persoane și-au pierdut…

- KMG International, compania care detine Rafinaria Petromidia din Navodari, confirma ca, in cursul zilei de vineri, 2 iulie, a avut loc un incident pe platforma rafinariei. Procesele tehnologice din cadrul rafinariei au fost sistate si se actioneaza pentru controlul si stingerea incendiului. „In cursul…

- Bilanțul victimelor din Surfside, Florida se ridica la cinci morți și peste 150 de persoane sunt in continuare date disparute. Anunțul a fost facut de autoritațile locale, potrivit CNN. Printre persoanele date disparute se afla noua argentinieni, trei uruguayeni si sase paraguayeni, inclusiv sora Primei…

- De aproape 90 de intervenții, dintre care patru la incendii au avut, in doar doua zile, pompierii aradeni. Cele mai multe, 81, au fost de acordare a asistenței medicale. Pe langa acestea și stingerea a patru incendii au mai mers intr-o misiune de decontaminare ... The post Weekend incarcat pentru salvatorii…