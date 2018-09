Un total de 175 de politicieni au fost asasinati in Mexic in ultimul an, conform firmei de analiza a riscurilor Etellekt, relateaza dpa. Un total de 175 de politicieni au fost ucisi intre septembrie anul trecut si 31 august anul acesta, o perioada de timp care a inclus si campania de dinaintea alegerilor din iulie, a precizat luni Etellekt. Acest bilant inseamna ca lunar au avut loc cel putin 14 asasinate politice. In plus, in aceeasi perioada au fost inregistrate 850 de acte de agresiune impotriva politicienilor in intreaga tara, conform Etellekt. Violentele nu s-au redus dupa alegerile din iulie,…