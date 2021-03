Mexic: 13 morţi într-o ambuscadă împotriva unui convoi al forţelor de securitate Cel putin 13 politisti sau angajati ai biroul procurorului general au fost ucisi joi intr-o ambuscada intinsa de o grupare criminala in statul Mexico (centru), au raportat secretariatul pentru securitate si biroul procurorului general, noteaza AFP. Atacul s-a produs intr-o sector al municipalitatii Coatepec Harinas, in timp ce convoiul desfasura operatiuni impotriva grupurilor armate care opereaza in zona, au spus aceleasi surse. "Stim, deocamdata, cinci politisti si opt angajati ai biroului procurorului general au fost ucisi in acest atac las", a precizat o declaratie comuna a celor doua institutii.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

