Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a inspectat grupul muilitar „Vest" implicat in invazia din Ucraina și a instruit sa suprime strict bombardarea asezarilor eliberate, a declarat miercuri Ministerul rus al Apararii.

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat ca Rusia este pregatita sa promoveze exporturile de alimente din Ucraina, dar pentru a face acest lucru, Occidentul trebuie sa elimine, potrivit acestuia, "restricțiile" privind aprovizionarea cu cereale din Rusia. El a spus acest lucru marți, in…

Fortele ruse au lansat in zorii zilei de joi peste zece atacuri cu rachete asupra orasului Nikolaev din sudul Ucrainei, a comunicat sefa centrului de presa al Fortelor de aparare ucrainene din sudul tarii, Natalia Gumeniuk, citata de agentiile de presa Unian si Ukrinform.

O intalnire cvadripartita intre delegațiile militare ale Turciei, Rusiei, Ucrainei și delegația ONU a avut miercuri la Istanbul. Discuțiile celor patru parți privind exportul de cereale ucrainene au durat pana seara tarziu și cele patru parți au hotarat sa se intalneasca din nou saptamana viitoare.…

O prima nava incarcata cu 7.000 de tone de cereale, sub protectia marinei ruse, a parasit portul ucrainean Berdiansk, ocupat de Rusia, au anuntat joi noile autoritati locale instalate de Moscova, relateaza AFP.

Autoritațile din Lituania au declarat ca țara este pregatita in cazul in care Rusia o deconecteaza de la rețeaua electrica regionala ca pedeapsa pentru blocarea comerțului in enclava Kaliningrad, anunța Sky News, potrivit mediafax.

Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut miercuri Rusiei sa permita exporturile de cereale ucrainene, iar Occidentului sa deschida accesul ingrasamintelor rusesti pe pietele mondiale pentru a se putea combate eficient criza alimentara globala, transmite AFP preluat de agerpres.

Occidentul nu a putut gasi tradatori printre diplomații ruși, deși s-au facut astfel de incercari atat in interiorul Rusiei, cat și in strainatate, a declarat sambata Serghei Lavrov, ministrul rus de externe.