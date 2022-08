Stiri pe aceeasi tema

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a apreciat marti ca o escaladare a actiunilor militare din Siria ar fi "inacceptabila", transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Recep Erdogan a asigurat, potrivit AFP, ca Turcia "nu are pretentii" la teritoriul sirian. "Nu avem pretentii la teritoriul Siriei (...). Regimul (de la Damasc) trebuie sa fie constient de acest lucru", a declarat Erdogan, care ameninta din luna mai cu o noua ofensiva in nordul Siriei impotriva unor…

Alte doua nave au plecat vineri din porturile ucrainene de la Marea Neagra, inclusiv una incarcata cu primele cantitati de grau ce vor fi exportate de Ucraina pe mare de la semnarea acordului international intermediat de ONU, a anuntat Ministerul Apararii din Turcia, informeaza Reuters.

- Guvernul Suediei a decis sa extradeze in Turcia un barbat urmarit pentru frauda, au anuntat joi autoritatile de la Stockholm, primul caz de extradare dupa ce Ankara a cerut ca un numar de persoane sa-i fie predate in schimbul ridicarii obiectiilor sale la declansarea procesului de aderare la NATO,…

O reuniune intre Turcia, Finlanda si Suedia pentru evaluarea progreselor realizate in punerea in aplicare a cererilor Ankarei legate de contraterorism va avea loc in luna august, a anuntat joi seful diplomatiei turce Mevlut Cavusoglu, relateaza Reuters si AFP, conform AGERPRES.

Președintele finlandez Sauli Niinisto a declarat marți ca exista mai multa ințelegere reciproca intre Finlanda și Turcia inainte de summitul NATO de la Madrid, potrivit Reuters.

Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat marti ca Finlanda si Suedia trebuie sa isi modifice legislatia pentru a putea adera la NATO, in caz contrar Turcia urmand sa faca uz de dreptul sau de veto, transmite Reuters, relateaza Agerpres.

Turcia nu va astepta "permisiunea" SUA pentru a lansa o noua ofensiva in Siria, a declarat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, conform unor afirmatii transmise duminica de media turce, informeaza AFP.