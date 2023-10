Stiri pe aceeasi tema

- Vicecampioana Romaniei, Rapid București, a reușit sa smulga un egal eroic in deplasarea de la Budapesta cu FTC-Rail Cargo, 24-24, și se afla pe locul 6 in Grupa B Startul noului sezon nu este unul deloc liniștit și surazator pentru Rapid București, una dintre echipele-revelație ale ediției anterioare…

- Rapid București va infrunta Ferencvaros in etapa a patra a Ligii Campionilor la handbal feminin, astazi, de la 19:00, in direct pe DigiSport 4. Partida are o miza importanta pentru giuleștence. Rapid este nevoita sa obțina cel puțin un egal in deplasarea de la Budapesta pentru a spera la locul șase,…

- Formația de handbal feminin Rapid Bucuresti a fost invinsa fara drept de apel de echipa daneza Ikast Handbold, cu scorul de 35-27, duminica, in Sala Polivalenta din Capitala, in Grupa B a Ligii Campionilor. Echipa oaspete a controlat meciul de la un capat la altul, intrand la pauza cu un avantaj concludent,…

- Rapid disputa azi in al treilea meci din grupele Ligii Campionilor. Rapid - Herning - Ikast se joaca de la 17:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, OrangeSport și DigiSport. Rapid - Ikast, live de la 17:00 Dupa victoria la limita din meciul precedent, 26-25 cu Zaglebie, Rapid cauta…

- CS Rapid Bucuresti a invins echipa poloneza MKS Zaglebie Lubin, cu scorul de 26-25 (12-15), sambata seara, in Sala Polivalenta din Capitala, intr-un meci din Grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin.

- Barcelona, campioana en titre a Spaniei, primește azi vizita lui Betis, in etapa 5-a din La Liga. Partida incepe la 22:00 și e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, OrangeSport și DigiSport. ...

- Inter și AC Milan se infrunta in derby-ul orașului. Partida are loc de la 19:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport 1, OrangeSport 1 și DigiSport 1. Inter – AC Milan, live de la 19:00 AICI pentru live + statistici Inter – AC Milan, echipe probabile Inter: Sommer – Darmian, De Vrij,…

- Petrolul Ploiești și FC Voluntari se vor infrunta in aceasta seara, de la ora 18:30, in etapa a treia din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata de PrimaSport 1, DigiSport 1 și OrangeSport 1. Rezultatele etapei 3 din Liga 1 LIVE de la ora 18:30 » Petrolul - FC Voluntari AICI, cele mai…