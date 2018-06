Stiri pe aceeasi tema

- Metrorex a anunțat, vineri, ca stația de metrou Piața Victoriei va fi inchisa pe perioada desfașurarii mitingului PSD. „Metrorex informeaza ca, in contextul evenimentelor ce vor avea loc sambata, 09 iunie a.c., stația Piața Victoriei nu va fi inchisa. Societatea noastra este in continua legatura cu…

- Mai multe evenimente vor fi organizate, sambata, in Capitala, intre care si Marsul Normalitatii, din cauza caruia a fost restrictionat traficul rutier, acesta fiind afectat pe traseul dintre Piata Victoriei si Dealul Patriarhiei, anunta Brigada Rutiera.

- Nu toți social-democrații gorjeni sunt de acord cu mitingul care va avea loc sambata 9 iunie in Piața Victoriei din București. Edilul din Bengești, Ciocadia, de exemplu nu vede scopul organizarii acestuia și spune ca nu era momentul pentru o astfel de manifestație ampla. Victor Giogia care este și președintele…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, astazi, dupa reuniunea Comitetului Executiv National, ca partidul sau va organiza pe „un miting de sustinere a guvernului la Bucuresti, pentru respectarea democratiei si impotriva abuzurilor”. Mitingul va avea loc pe 9 iunie in Piata Victoriei din Capitala.…

