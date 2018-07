Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ii anunta pe cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Muntenegru ca autoritatile locale au instituit restrictii de circulatie din cauza unor lucrari de constructie/reabilitare de drumuri. De asemenea, autoritatile muntenegrene atrag…

- Un barbat a fost ranit dupa ce un copac a cazut, joi, din cauza ploilor, peste masina pe care o conducea, in Barlad, judetul Vaslui. Si in Bacau sunt probleme, iar autoritatile supravegheaza raul Slanic, pentru a vedea daca se impune evacuarea zonei, acesta fiind aproape iesit din matca. Circulatia…

- Traficul feroviar este blocat pe ruta Constanta-Mangalia, in statiunea Neptun, dupa ce un tren a lovit o masina care a intrat pe calea ferata fara sa se asigure. Nu s-au inregistrat victime. Potrivit Centrului Infotrafic, traficul feroviar este blocat pe Magistrala 800 Constanta-Mangalia,…

- Un biciclist a fost lovit de un microbuz, langa stația de metrou Pipera, de pe Magistrala 2 (M2), in dupa-amiaza zilei de joi, 24 mai, in jurul orei 16.00. Acesta se afla in afara oricarui pericol, iar o ambulanța a sosit imediat la fața locului, pentru a-i acorda ingrijiri medicale. Accidentul aduce…

- Pentru Oli, motociclistul de 34 de ani originar din Chișineu Criș, timpul s-a oprit sambata, 14 aprilie, in jurul orei 13:00, moment in care fatidicul a facut ca el sa fie lovit violent in cap, de brațul unui erbicidator neasigurat, care venea din sens opus. Oli a ajuns la Spitalul Judetean din Oradea,…

- Inspectoratul de Poliție Județean Calarași informeaza ca circulația rutiera va fi oprita pe ambele sensuri ale DN21 Calarași – Slobozia, intre kilometrii 104+900 de metri și 105+540 de metri, in localitatea Drajna Noua, județul Calarași, din cauza lucrarilor de refacere a pasajului la nivel cu calea…

- Un autoturism Audi a fost izbit de un tramvai. Cel mai probabil soferul masinii a incercat sa intoarca si nu s-a asigurat. La fata locului s-a deplasat un echipaj de Politie. Circulatia pe sensul de mers catre Podul de Piatra se desfasoara cu dificultate. SURSA: Radar Iasi Oficial

- Circulatia feroviara este oprita, duminica, pe Magistrala 400, intre statiile de cale ferata Izvoru Muresului si Izvoru Oltului, pentru lichidarea unui incendiu de vegetatie uscata care se manifesta in apropierea caii ferate. Trenul Deda – Brasov stationeaza la Izvoru Muresului. Potrivit…