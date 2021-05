Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a participat la slujba de Paști la Catedrala lui Hristos Mantuitorul din Moscova, transmite TASS. Șeful statului a aparut la biserica cam la miezul nopții. A fost imbracat intr-un costum oficial cu cravata stacojie. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a fost, de asemenea, prezent…

- Vladimir Putin a estimat luni ca Rusia ar trebui sa ramâna o mare putere „nucleara și spațiala”, la 60-a aniversare a zborului în spațiu al lui Yuri Gagarin, potrivit AFP.O sursa de mândrie în Rusia, acest zbor este sarbatorit într-un moment în…

- BUCUREȘTI, 8 apr - Sputnik, Ion Pelin. Administrația SUA a finalizat o analiza a acțiunilor aparent rau intenționate ale Rusiei și se pregatește acum sa ia masuri de raspuns. Acest lucru a fost anunțat de Bloomberg, citand trei surse familiarizate cu situația. © Sputnik / Александр НатрускинReacția…

- Kremlinul continua sa trimita trupe si echipamente militare in apropierea frontierei cu Ucraina, pe retelele sociale fiind publicate, miercuri, noi imagini video cu miscari de vehicule blindate si camioane in regiunea rusa Voronej si in Tinutul Krasnodar, transmite UNIAN citata de Rador. Dispar SPORURILE…

- Presedintele rus Vladimir Putin este dispus sa restabileasca relatiile cu SUA in aceeasi masura in care Washingtonul este pregatit pentru aceasta, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentiile de presa TASS si EFE. „Presedintele Putin si-a declarat in mai multe…

- Agentia de presa rusa RIA citeaza informația ca venind de la o comisie publica de aparare a drepturilor detinutilor, noteaza Agerpres.Avocatul lui Navalnii, Lonid Volkov, afirmase ceva mai devreme in retelele sociale online ca familia si avocatii nu au fost informati unde se afla cel mai cunoscut oponent…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a fost mutat din inchisoarea din Moscova unde executa o pedeapsa pentru incalcarea eliberarii conditionate, a anuntat joi avocatul sau Vadim Kobzev, citat de Reuters. Agentia mentioneaza ca ar putea fi vorba de mutarea intr-un lagar de munca din afara capitalei ruse,…

