Stiri pe aceeasi tema

- De ajutor prin aceasta chema de finantare vor beneficia producatorii de energie termica pe baza de biomasa, biogaz si energie geotermala, a declarat, la finalul sedintei de Guvern, purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. Hotararea de Guvern aprobata marti prelungeste, de fapt, pana la…

- Premierul Nicolae Ciuca i-a cerut ministrului de Interne, Lucian Bode, sa protejeze instituțiile statului, aplicand legea si descurajand orice tip de violenta, dupa ce AUR a transmis ca muta protestul din fața Parlamentului, la Guvern, a anunțat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru.

- Allen Coliban și Dacian Cioloș, ultrași de ocazie. Ce nu face omul pentru cateva voturi… foto: GSP Social-democratii au ieșit, la nivel național, la atac impotriva liderului USR, Dacian Cioloș, dupa ce acesta a cerut demisia lui Florin Roman din funcția de ministru a Cercetarii. PSD afirma ca, daca…

- Ceea ce parea de necrezut cu alte ocazii, iata ca se intampla acum: PSD apara falsul din CV-ul lui Florin Roman de la PNL, dar pune tunurile pe USR asupra falsului din CV-ul lui Allen Coliban.Social-democratii afirma ca la PNL falsul in CV „merita sanctionat”, in timp ce la USR ‘este tolerat’. „La PNL,…

- Guvernul a publicat, joi, in ziua preluarii mandatului de catre noul cabinet PSD PNL UDMR condus de Nicolae Ciuca, bilanțul activitații fostului cabinet Florin Cițu. „Florin Cițu a preluat mandatul in fruntea Executivului in decembrie 2020, mandat in care a reușit sa obțina cea mai mare creștere…

- Liberalii sunt impartiti in ceea ce priveste o viitoare colaborare cu PSD in noul Guvern, insa si problemele care ar putea fi generate de o asemenea decizie, adica rupere partidului, sustin surse din conducerea PNL. O alta situatie complicata este considerata aparitia mai multor poli de putere in formatiunea…

- Stadionul din Recea s-a dovedit a fi cu noroc azi pentru CS Minaur Baia Mare, care s-a impus la scor in fața celor de la CFR 2 Cluj, scor 3-0. Pentru echipa noastra au marcat Ciprian Stanciu și Adrian Micaș. In urma acestei victorii, CS Minaur termina turul de campionat pe prima poziție a clasamentului.…

- Succesul moțiunii de cenzura de marți și demiterea lui Florin Cițu din funcția de prim-ministru genereaza, in opinia juriștilor, o situație de blocaj instituțional cu privire la starea de alerta pe care...