Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștenii ar putea ramane fara metrou, cel puțin pentru o perioada, din cauza unei datorii de 33 de milioane de euro pe care Metrorex o are la compania care asigura mentenanța trenurilor subterane din Capitala. Compania franceza Alstom ia in calcul suspendarea serviciilor in luna iulie.

- Metrorex infirma informațiile potrivit carora metroul bucureștean ar fi in pericol sa nu mai funcționeze din cauza restanțelor pentru serviciile de mentenanța. Compania a anunțat ca a inceput deja sa plateasca sumele aferente acestui an și va continua sa faca acest lucru. Raspunsul vine dupa ce presedintele…

- ”In urma articolelor aparute in presa referitoare la obligatiile de plata catre Alstom Transport S.A., facem precizarea ca Metrorex a achitat o parte din sumele aferente serviciilor realizate in anul 2022 si continua sa plateasca facturile ce vor fi emise in acest an. Pentru achitarea integrala a obligatiilor…

- Compania franceza Alstom, care asigura mentenanta metroului bucurestean, ia in considerare suspendarea progresiva a serviciilor de mentenanta a flotei de metrou in luna iulie, daca Metrorex nu achita facturile restante, a caror valoare totala este echivalenta unui an de servicii prestate. Presedintele…

- Compania franceza Alstom, care asigura mentenanta metroului bucurestean, ia in considerare suspendarea progresiva a serviciilor de mentenanta a flotei de metrou in luna iulie, daca Metrorex nu achita facturile restante. Anunțul a fost facut de presedintele Alstom pe Europa, Gian Luca Erbacci intr-un…

- „Metrorex ne datoreaza peste 33 de milioane euro. Aceasta suma corespunde unui an de plati restante. Intre timp, am suportat toate costurile: ne-am platit furnizorii la zi, am platit salariile angajatilor la zi. Din suma totala datorata, de peste 160 de milioane lei, echivalentul a 33 milioane euro,…

- Chimcomplex anunța majorarea semnificativa a salariilor angajaților sai incepand cu luna iunie 2022. Compania a aprobat cea mai mare creștere salariala de pana acum, astfel ca venitul mediu brut lunar (cu tichetele de masa incluse) crește de la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cel mai mare producator de prezervative din Europa, CPR GmbH, cu sediul in Sarstedt, in Saxonia Inferioara, Germania, a intrat in faliment. Unul dintre factorii declanșatori ai falimentului au fost consecințele sancțiunilor occidentale impotriva Rusiei, a declarat revistei administratorul privizoriu…