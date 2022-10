Metroul de la Cluj-Napoca va fi cu 35% mai scump. Guvernul a aprobat noile costuri Primaria din Cluj-Napoca a reluat licitația pentru metrou, dupa ce Guvernul a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici, cu o creștere de circa 35% a costurilor pentru realizarea acestuia, scrie Monitorul de Cluj. Licitația pentru proiectarea și execuția lucrarilor aferente obiectivului de investiție Magistrala I de metrou Cluj a fost reluata, avand termen limita de depunere a ofertelor data de 28 octombrie 2022. Guvernul a aprobat saptamana trecuta actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru Magistrala I de metrou de la Cluj, astfel ca licitația lansata de Primaria Cluj-Napoca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- De la 1 august, mai multe produse se scumpesc. Romanii vor plati mai mult atat pentru țigari, sucuri, bere, dar și pentru o masa in oraș sau pentru o noapte la hotel. Guvernul a majorat taxe, impozite si accize. De asemenea, va creste impozitul pentru veniturile din jocurile de noroc. Și impozitele…