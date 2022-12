Metrorex: Staţia de metrou Politehnica a intrat în proces de reabilitare ”Stalpii de sustinere au fost curatati si reabilitati, iar elementele decorative superioare din zona marginilor peronului au fost refacute pentru un aspect imbunatatit al ansamblului statiei”, a transmis, vineri, Metrorex. Compania precizeaza ca statia de metrou Politehnica este unica datorita fosilelor de peste 140 milioane de ani aflate in pardoseala acesteia, peste care mii de calatori pasesc zilnic. The post Metrorex: Statia de metrou Politehnica a intrat in proces de reabilitare first appeared on Money . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

