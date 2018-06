Metrorex: Stația de metrou Piața Victoriei va fi închisă în timpul desfășurării mitingului PSD Metrorex a anunțat, vineri, ca stația de metrou Piața Victoriei va fi inchisa pe perioada desfașurarii mitingului PSD. „Metrorex informeaza ca, in contextul evenimentelor ce vor avea loc sambata, 09 iunie a.c., stația Piața Victoriei nu va fi inchisa. Societatea noastra este in continua legatura cu reprezentanții instituțiilor abilitate in asigurarea ordinii și siguranței publice. The post Metrorex: Stația de metrou Piața Victoriei va fi inchisa in timpul desfașurarii mitingului PSD appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

