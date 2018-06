Stiri pe aceeasi tema

- Metrorex informeaza, vineri ca in contextul evenimentelor ce vor avea loc sambata, 9 iunie, stația Piața Victoriei „nu va fi inchisa decat daca reprezentanții instituțiilor abilitate in asigurarea ordinii și siguranței publice vor cere acest lucru”, potrivit Mediafax.„Societatea noastra este…

- Metrorex informeaza, vineri ca in contextul evenimentelor ce vor avea loc sambata, 9 iunie, statia Piata Victoriei „nu va fi inchisa decat daca reprezentantii institutiilor abilitate in asigurarea ordinii si sigurantei publice vor cere acest lucru”.

- Metrorex a anunțat, vineri, ca stația de metrou Piața Victoriei va fi inchisa pe perioada desfașurarii mitingului PSD. „Metrorex informeaza ca, in contextul evenimentelor ce vor avea loc sambata, 09 iunie a.c., stația Piața Victoriei nu va fi inchisa. Societatea noastra este in continua legatura cu…

- Metrorex a anunțat, vineri, ca stația de metrou Victorei va fi inchisa pe perioada desfașurarii mitingului PSD. „Metrorex informeaza ca, in contextul evenimentelor ce vor avea loc sambata, 09 iunie a.c., stația Piața Victoriei nu va fi inchisa. Societatea noastra este in continua legatura cu reprezentanții…

- Metrorex informeaza ca, in contextul evenimentelor ce vor avea loc sambata, 09 iunie a.c., stația Piața Victoriei nu va fi inchisa. Societatea noastra este in continua legatura cu reprezentanții instituțiilor abilitate in asigurarea ordinii și siguranței publice. Decizia de inchidere a stației va…

- Mitingul organizat de coaliția la guvernare pentru a protesta contra abuzurilor ar putea avea parte de o cotrademonstrație organizata de grupurile #rezist. Protestatarii #rezist au anuntat, pe Facebook, ca, sambata, intre orele 18 si 23, in Piata Victoriei, vor organiza un protest, care se va suprapune…

- PSD a stabilit, luni, ziua si ora marelui miting: sambata, la ora 20.00, in Piata Victoriei va avea loc demostratia de sustinere a Guvernului Dancila, anunța Antena 3. Decizia a fost luata in urma cu putin timp, in sedinta Comitetului Executiv National de azi, informeaza sursa citata. Va fi un miting…

- Judecatorii instanței supreme au amanat, marți, pronunțarea in procesul in care este judecat liderul PSD, Liviu Dragnea, alaturi de fosta sa soție, Bombonica Prodana. Magistrații au decis sa se pronunțe pe data de 8 iunie, dupa ce avocații au depus concluzii scrise. Termenul este chiar cu o zi inainte…