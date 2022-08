Stiri pe aceeasi tema

- Metrorex a anuntat ca, in urma discutiilor purtate cu Alstom, compania care asigura mentenanta la metroul bucurestean, si a platii unor facturi pentru prestatii de mentenanta aferente anului 2022, s-a dispus introducerea in circulatie a sase trenuri suplimentare, incepand de marti. Intervalul de…

