- Metrorex a atribuit, prin licitatie deschisa, companiei Trend Import Export, un contract in valoare de 6,89 milioane de lei, fara TVA, pentru mentenanta sistemului informatic integrat Phoenix, potrivit unui anunt de atribuire postat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).Contractul…

- Primaria Timișoara se chinuie de mai mulți ani sa gaseasca o firma care sa se ocupe de dezinsecția și deratizarea in oraș. O licitație a fost demarata abia in primavara acestui an, deși acest lucru se putea face inca din toamna anului 2017. Ofertele au fost deschise pe 30 mai, insa rezultatul…

- Despre cele doua strazi se face vorbire inca de acum patru ani. Astfel, studiul de fezabilitate pentru ambele artere a fost adoptat de consilierii locali inca din luna septembrie a anului 2014, iar in primavara lui 2016 au fost finalizate și proiectul tehnic și documentația pentru execuție.…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA a semnat cu societatea Rustil RO SRL, din Satu Mare. Firma a obtinut contractul "Servicii de cosire si indepartare a vegetatiei in statiile ST Constanta, CE Tulcea, CE Galatildquo;, in valoare de 474.028,51 de lei.Rustil RO SRL,…

- Primaria Municipiului Mangalia a atribuit un contract privind servicii de intretinere si amenajare spatii verzi. Valoarea totala a achizitiei fara TVA a fost de 748.903,9 lei.Castigatorul achizitiei este Perfect Tree SRL, cu sediul social in Eforie Sud. Firma apartine lui Vasile Balmus, care este asociat…

- Firma din Olt care asigura de la inceputul lunii mai paza obiectivelor de la Complexul Energetic Oltenia a primit o amenda de 200.000 de lei de la Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj. Amenda anunțata acum a fost data in urma controlulu...

- Minele din cadrul Complexului Energetic Hunedoara sunt pazite de mineri, dupa ce firma de paza a renunțat sa mai presteze serviciile. Angajații societații de paza nu și-au mai primit salariile din luna februarie, fapt pentru care au refuzat sa mai intre in posturi. Societatea energetica nu a reușit…

- La crearea unei suspensii active eficiente lucreaza de ani buni o multime de ingineri si chiar in prezent se mai fac pasi enormi cu ajutorul tehnologiilor de ultima generatie pentru a duce spre ideal acest complex de mecanisme.