Stiri pe aceeasi tema

- Situatia economica a Metrorex ramane neschimbata, au anuntat, marti, reprezentantii companiei precizand ca angajatii care au participat la protestele de la metrou de vineri, nu vor fi dati afara si nici sanctionati.

- Metrorex a anuntat, marti seara, ca s-a finalizat prima runda de discutii cu reprezentantii sindicatului și ca nu vor exista disponibilizari, iar cercetarea celor care au participat la protestul de vineri este suspendata. Conducerea companei precizeaza insa ca problemele financiare ale Metrorex trebuie…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca angajatii Metrorex care au facut greva vineri „erau indreptatiti sa ceara anumite drepturi”, iar guvernantii care i-au numit „teroristi” i-au jignit. „Cand nu-ti convine ceva, cand esti la guvernare nu poti sa-i faci pe toti teroristi (…) Nu poti sa jignesti…

- Sindicalistii amintesc ca Metrorex este subventionata de la bugetul de stat.„USLM a facut 21 de adrese catre Ministerul Transporturilor si trei pichete in fata Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si in fata Guvernului, iar acestia au refuzat orice dialog", se mai arata in comunicat.Circulatia…

- Sindicaliștii de la metrou precizeaza, cu privire la greva de vineri de la Metrorex, ca in cazul opririi voluntare a lucrului nu este necesara asigurarea unei treimi din activitate și anunța ca a facut 21 de adrese și 3 pichetari la Ministerul Transporturilor.

- Un membru al Sindicatului Liber de la Metrou acuza Ministerul Transporturilor ca isi propune sa le taie salariile, dar si pe cei din conducerea Metrorex ca discutiile cu sindicatul au loc doar prin comunicate de presa.

- Capitala este blocata de mai bine de sapte ore. 900 de sindicalisti de la metrou au coborat in aceasta dimineata pe sinele trenurilor si au paralizat complet traficul. Protestul de la metrou a dat peste cap viata a sute de mii de bucuresteni, care au fost

- Media salariilor de la metrou nu depașește suma de 7000 lei/luna, iar ministrul Transporturilor, Catalin Drulam are situația reala, care i-a fost prezentata de catre conducerea executiva a Metrorex SA, arata un comunicat al sindicatului USLM din Metrorex. „Nu sindicaliștii și liderii acestora…