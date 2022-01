Stiri pe aceeasi tema

- Intarzieri ale trenurilor in partea de vest a tarii Foto: facebook.com/CFRCalatori.ro Mai multe trenuri înregistreaza întârzieri din cauza vremii nefavorabile din partea de vest a tarii, pe segmentul Ghioroc-Glogovat, în judetul Arad. Circulatia feroviara se realizeaza…

- Mai multe trenuri inregistreaza intarzieri din cauza vremii nefavorabile din vestul țarii. Detalii pentru calatori CFR Calatori a anunțat luni dimineața ca mai multe trenuri inregistreaza intarzieri din cauza condițiilor meteo nefavorabil din vestul țarii. Potrivit sursei citate, sunt perturbari in…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca circulatia trenurilor se desfasoara in conditii de iarna pe reteaua feroviara din partea de sud-vest, nord si centrul tarii. Toodata pe unele rute se intervine pentru repunerea sub tensiune a liniilor de contact, fiind in acelasi timp asigurata transbordarea…

- Trafic feroviar adaptat la conditiile de iarna Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca circulatia trenurilor se desfasoara in conditii de iarna pe reteaua feroviara din partea de sud vest, nord si centrul tarii, personalul feroviar fiind activat pentru interventia operativa, necesara asigurarii…

- Calatorul a fost scos in siguranța din calea de rulare. Circulația trenurilor de metrou a suferit mici intarzieri.Conform procedurilor care se aplica in astfel de situații, a fost necesara intervenția organelor competente, evenimentul fiind cercetat de Poliție.Calatorul a fost scos in siguranța din…

- Metrorex a anunțat ca joi, la ora 7:52, la stația de metrou Izvor, a avut loc o tentativa de suicid care a fost evitata de mecanicul de tren. Calatorul a fost scos in siguranța din calea de rulare. Circulația trenurilor de metrou a suferit mici intarzieri.Circulația a fost reluata la ora 08:06, precizeaza…

- Circulația feroviara pe ruta Brașov- București Nord, in aceasta noapte, a fost afectata de caderea unui copac intre Valea Larga și Comarnic, ceea ce a dus la o intarziere de circa doua ore la sosirea in Capitala. Traficul feroviar a fost oprit temporar pe raza Sucursalei Regionale CF București, intre…

- A fost reluata circulația trenului Chișinau-București. Despre acest lucru a anunțat Intreprinderea de Stat "Calea Ferata din Moldova". Incepind de duminica, 12 decembrie, și pina la sfirșitul lui 2021, trenul Chișinau-București va circula de doua ori pe saptamana: plecarea din Chișinau – in zilele joi…