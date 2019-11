Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara se joaca unul din meciurile decisive pentru calificarea Romaniei la Euro 2020. Partida Romania – Suedia va avea loc in aceasta seara de la ora 21.45, pe Arena Nationala din București. Avand in vedere ora inaintata la care se termina meciul, Metrorex a decis sa prelungeasca programul.…

- Politistii din Giurgiu si Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Giurgiu, efectueaza, miercuri, patru perchezitii la trei societati comerciale din Bucuresti si judetul Ilfov despre care exista banuiala ca ar fi pus in circulatie insecticide si produse de igiena personala contrafacute.…

- Orașul Buftea va deveni reședința județului Ilfov, potrivit unui proiect de lege adoptat tacit de catre Camera Deputaților. Pana acum, Ilfovul era singurul județ a carui reședința nu se afla pe teritoriul propriu, legea prevazand ca reședința este in București. Proiectul va merge la Senat, forul decizional.…

- Noua moneda in circulație, cu chipul Reginei Maria. Incepand cu data de 28 octombrie 2019, Banca Nationala a Romaniei pune in circulație 5 milioane de monede din alama de 50 de bani, cu tema Desavarșirea Marii Uniri – Regina Maria. Aversul monedei ii prezinta pe Regele Ferdinand I și pe Regina Maria…

- Programul de circulatie a trenurilor de metrou va fi prelungit marti cu o ora pentru preluarea calatorilor care vor asista la partida de fotbal dintre selectionatele Romaniei si Norvegiei, informeaza Metrorex, printr-un comunicat remis AGERPRES. "Ministerul Transporturilor si Metrorex,…

- Oricate neințelegeri sau certuri le-ar tulbura viața artistica, o seara pe an, rockerii și folkiștii din garda veche lasa deoparte animozitațile și se intalnesc, ca niște prieteni vechi, la o masa. “Intalnirea muzicienilor” a avut loc zilele trecute și a fost organizata, ca in fiecare an, la kilometrul…

- Proiectul de inlocuire a caii de rulare pe Magistrala 2 va duce la scaderea timpului de succedare intre doua trenuri chiar la mai putin de doua minute, a transmis, marți, Metrorex. "Inlocuirea caii de rulare pe Magistrala 2 este un proiect care cuprinde mai multe componente. Este vorba despre imbunatatirea…

- Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti a anuntat vineri modificari ale fluxurilor rutiere de acces la/de la aeroport, odata cu demararea de catre CFR a lucrarilor pentru calea ferata intre aeroport si Gara de Nord, astfel ca fluxul principal de acces la aeroport dinspre Bucuresti va fi modificat…