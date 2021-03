Metrorex nu va opera in momentul de fata disponibilizari de personal, a transmis, marti, directorul general al societatii, Stefan Paraschiv, in cadrul discutiilor cu reprezentantii "Unitatea" - Sindicatul Liber din Metrou (USLM), informeaza un comunicat al societatii remis AGERPRES. Pe de alta parte, conducerea Metrorex sustine ca dezechilibrele dintre veniturile si cheltuielile societatii trebuie aduse in parametrii bugetari stabiliti prin lege. "Situatia economica a companiei va fi pe agenda unei discutii viitoare, insa ea ramane neschimbata. Metrorex trebuie sa isi asaneze problemele financiare.…