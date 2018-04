Metrorex estimeaza ca va finaliza parcarea de la statia de metrou Straulesti in iulie

Stiri pe aceeasi tema

- Trenurile de metrou vor circula, incepand cu 1 mai 2018, intre stațiile Gara de Nord și Straulești, la un interval de maximum 8 minute, fața de intervalul actual de 12 minute, anunța Metrorex. Astfel, in perioada 1 martie – 30 aprilie a.c., se vor desfașura ultimele lucrari pentru montarea echipamentelor…

- Metrorex SA estimeaza pentru anul in curs pierderi brute de 95,364 milioane de lei si investitii de 805,813 milioane de lei, potrivit anexei la proiectul de Hotarare de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2018 al companiei de transport cu metroul, publicat pe site-ul Ministerului…

- Hidroelectrica estimeaza ca a obtinut un profit brut de peste un miliard si jumatate de lei anul trecut, cel mai bun rezultat inregistrat de companie de la iesirea din insolventa, a declarat, luni, Bogdan Badea, directorul general al producatorului de energie. "Pentru noi a fost un an al provocărilor,…

- AFI Europe Romania a primit autorizatia de constructie pentru a incepe lucrarile la AFI City, primul proiect rezidential pe care compania il dezvolta in Romania. Constructia proiectului va fi realizata in doua etape, lucrarile pentru prima faza fiind pogramate sa demareze in urmatoarele doua luni.…

