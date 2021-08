Circulatia trenurilor de metrou pe Magistrala 1 s-a desfasurat cu dificultate, duminica, in intervalul 10:20 - 11:11, din cauza aparitiei unei defectiuni tehnice in calea de rulare, pe distanta Stefan cel Mare - Obor, informeaza Metrorex. "Pentru continuarea si fluidizarea calatoriilor, circulatia trenurilor a fost reorganizata in sistem pendula intre statiile Dristor 2 - Piata Iancului, pe linia 1 si Piata Iancului -Piata Victoriei 2, pe linia 2", se arata intr-o informare Metrorex transmisa AGERPRES. Reprezentantii companiei au precizat ca siguranta publicului calator nu a fost pusa in pericol…