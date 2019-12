Metrorex confirma ca se afla in negocieri cu Alstom Transport pentru stabilirea conditiilor in vederea semnarii unui nou contract de mentenanta si da asigurari calatorilor ca face demersuri pentru identificarea solutiilor si rezolvarea situatiei in care se afla in urma expirarii actualului contract de mentenanta si care poate duce la oprirea metroului dupa data de 1 ianuarie. "Urmare a informatiilor aparute in mediul online cu privire la contractul avand ca obiect asigurarea serviciilor de mentenanta a materialului rulant aferent transportului de calatori cu metroul, incheiat cu Alstom, Metrorex…