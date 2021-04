Metrorex avertizeaza ca saptamana viitoare vor incepe procedurile de evacuare a spatiilor comerciale existente in statiile de metrou, intrucat termenul acordat pentru eliberarea acestora expira la miezul noptii. "Compania Metrorex avertizeaza, pe aceasta cale, ca termenul acordat pentru eliberarea spatiilor comerciale, care functioneaza ilegal pe domeniul public al statului, expira la miezul noptii. Contractul de asociere in participatiune dintre Metrorex si firma sindicatului USLM a expirat din anul 2018, ocuparea domeniului public facandu-se fara drept, in prezent. De asemenea, pentru spatiile…