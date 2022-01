Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in spațiul public au aparut zvonuri ca și angajații de la metrou vor intra in greva ca urmare a protestelor de la STB, compania a negat acest lucru. Comunicare oficiala Metrorex „Ca urmare a informatiilor aparute in presa, conform carora exista suspiciunea ca circulatia la metrou sa fie perturbata…

- "Ca urmare a informatiilor aparute in presa conform carora exista suspiciunea ca circulatia la metrou sa fie perturbata in perioada urmatoare, Metrorex asigura publicul calator de intreaga sa disponibilitate, circulatia trenurilor de metrou se va desfasura conform graficului existent", a transmis Metrorex.Potrivit…

- Circulatia metroului se va desfasura conform programului normal in perioada urmatoare, a anunțat, duminica Metrorex,. Precizarea companiei de transport subteran vine in contextul informațiilor ca greva care a blocat in ultimele patru zile transportul de suprafața s-ar putea extinde și la metrou. „Ca…

- Circulatia trenurilor de metrou se va desfasura in perioada urmatoare conform graficului existent, potrivit unui comunicat remis duminica de Metrorex. "Ca urmare a informatiilor aparute in presa conform carora exista suspiciunea ca circulatia la metrou sa fie perturbata in perioada urmatoare, Metrorex…

- Circulatia trenurilor de metrou se va desfasura in perioada urmatoare conform graficului existent, potrivit unui comunicat remis duminica de Metrorex. "Ca urmare a informatiilor aparute in presa conform carora exista suspiciunea ca circulatia la metrou sa fie perturbata in perioada urmatoare,…

- Circulatia metroului se va desfasura conform programului normal in perioada urmatoare, a anunțat duminica Metrorex. Precizarea companiei de transport subteran vine in contextul informațiilor ca greva care a blocat in ultimele patru zile transportul de suprafața s-ar putea extinde și la metrou.

- O tentativa de sinucidere a avut loc in aceasta dimineața la stația de metrou Izvor. Mecanicul de tren a reușit insa sa evite tragedia. Calatorul a fost scos in siguranța din calea de rulare, potrivit unui comunicat al Metrorex. Circulația trenurilor de metrou a suferit mici intarzieri. Conform procedurilor…

- Un calator a incercat sa se sinucida, joi dimineata, in statia de metrou Izvor, aruncandu-se pe sine in fața trenului care se apropia, potrivit unui comunicat al Metrorex, citat de Agerpres . Reacția rapida a mecanicului de tren, care a oprit garnitura, a prevenit insa o tragedie. In urma incidentului,…