- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța ca a semnat ordinul de ministru prin care se numește un nou Consiliu de Administrație la Metrorex. Metrorex are, de astazi, un Consiliu de Administrație profesionist, selectat pe principiile managementului corporativ! Aștept de la membrii noului CA…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, la Drobeta Turnu Severin, ca societatea Tirrena Scavi, care are deja doua certificate negative si care realizeaza tronsonul 1 al Drumului Expres Craiova- Pitesti, ”nu a facut aproape nimic” si a avertizat ca daca lucrurile nu se vor imbunatati,…