Stiri pe aceeasi tema

- Compania Metrorex anunta o serie de masuri care au rolul de a reduce impactul asupra calatorilor in contextul restrictiilor impuse de construirea Magistralei 6, care va conecta reteaua de metrou existenta de Aeroportul International Henri Coanda. Printre masurile anuntate se numara suplimentarea numarului…

- Adaptarea medicației, hidratare corespunzatoare și limitarea efortului fizic sunt principalele recomandari adresate persoanelor cu afecțiuni cardiovasculare, in perioadele caniculare. Aceste recomandari sunt valabile in cazul tuturor persoanelor in perioadele caniculare, dar mai ales in cazul persoanelor…

- Țarile NATO intenționeaza sa ia masuri pentru a-și inaspri raspunsul dupa un val fara precedent de atacuri hibride in Europa desfașurate de Rusia, a declarat, joi, secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg. Miniștrii apararii, reuniți joi și vineri la Bruxelles, vor discuta masuri specifice pentru…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Premierul Marcel Ciolacu a anunțat joi, inaintea ședinței de Guvern, ca vor fi luate in continuare masuri pentru a proteja puterea de cumparare a romanilor. De asemenea, Marcel Ciolacu a salutat scaderea inflației in Romania: “Ma bucur ca inflația continua sa scada ajungand…

- Vești bune pentru pensionarii din Romania. Bugetul de tratamente balneare a fost suplimentat cu 100 de milioane de lei, ceea ce inseamna va varstnicii vor avea parte de un ajutor de vacanța mai mare. Cine poate beneficia de tichete și unde se pot caza cei eligibili. Buget mai mare pentru tratamentele…

- Finlanda intenționeaza sa propuna un proiect de lege care sa permita agenților de frontiera sa blocheze solicitanții de azil ce incearca sa intre din Rusia. Premierul Petteri Orpo a anunțat duminica aceasta decizie, care ar putea duce la incalcarea temporara a angajamentelor internaționale ale Finlandei.…

- Noul tren Metropolis produs de Alstom a sosit joi la Depoul Berceni, a anunțat Metrorex. Garnitura face parte dintr-un lot de 13 trenuri destinate Magistralei 5. Noile trenuri Metropolis au prevazute cu dotari de ultima generație.

- Incepand din data de 9 aprilie, Romania instituie masuri severe de prohibiție pentru pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricaror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii in habitatele piscicole naturale. Prohibiția va fi in vigoare timp de 60 de…