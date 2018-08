Stiri pe aceeasi tema

- "Ministrul Transporturilor Lucian Sova considera ca administratia Metrorex are obligatia sa isi optimizeze veniturile, inclusiv pe cele obtinute din inchirierea spatiilor comerciale. Discutiile despre aceste spatii comerciale sunt incheiate din punctul de vedere al Ministerului Transporturilor",…

- Metrorex are un deficit de 700 de oameni, iar sindicatul anunța greva, daca problemele nu se rezolva. Anunțul a fost facut luni, de Ion Radoi, presedintele Sindicatului Liber Metrou (USLM). Aproximativ 300 de salariati ai Metrorex picheteaza Ministerul Transporturilor intre orele 12:00 si 14:00, pentru…

- Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM) anunta ca incepand de luni si pana in 28 august aproximativ patru sute de sindicalisti - angajati Metrorex si reprezentanti ai comerciantilor din metrou vor picheta sediile Ministerului Transporturilor si Guvernului.

- Actiunea va continua si in urmatoarele trei zile, urmand ca, in 27 si 28 august protestatarii sa picheteze sediul Guvernului, in acelasi interval orar. La finele lunii trecute, aproximativ 100 de reprezentanti de la Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM) au protestat in fata Ministerului…

- Unitatea Sindicatul Liber Metrou anunța actiunile de protest din perioada urmatoare. "Revenim cu comunicatul nostru privind actiunile de protest dupa ce Comisia Municipala a aprobat actiunile noastre, astfel va reamintim ca in perioada20-23.08.2018, intre orele 12.00-14.00 in fata Ministerului Transporturilor…