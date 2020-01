Stiri pe aceeasi tema

- Metrorex intentioneaza sa instaleze panouri de protectie in statiile foarte aglomerate. Anuntul vine cupa incidentul de sambata seara cand un barbat de 40 de ani a cazut pe sinele trenului.

- Barbatul in varsta de 40 de ani care a cazut, sambata seara, pe sinele de metrou la statia Pacii se afla in stare grava. Medicii au fost nevoiti sa-i amputeze o mana. Barbatul a fost scos de pompieri de sub al treilea vagon, apoi transportat la Spitalul Universitar. In timpul noptii, el a fost operat…

- Incident in stația de metrou Pacii, care a starnit panica intre calatori și cei care se aflau pe peroane. Un barbat in varsta de 45 de ani a incercat sa iși ia viața și s-a aruncat in fața metroului. El a fost scos de sub tren și transportat la Spitalul Universitar din Capitala, au declarat reprezentanții…

- Incident sambata seara in statia de metrou Pacii din Capitala. Un barbat in varsta de 40 de ani a cazut pe sinele trenului si a fost scos de pompieri de sub al treilea vagon. Starea victimei este grava, spun medicii care au fost nevoiti sa-i amputeze o mana.

- Un barbat in varsta de aproximativ 40 45 de ani a incercat sa se sinucida sambata seara, la metrou, in Statia Pacii, scrie Romania TV. Barbatul a fost scos de sub tren fara a avea rani grave, dupa cum sustin martorii. Totusi, el a fost transportat la Spitalul Universitar din Capitala, au declarat reprezentantii…

- Medicii de la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila” (SUUMC) au efectuat anul trecut 68 de interventii chirurgicale de transplant de cornee, dublu fata de cifra inregistrata in anul precedent. Materialul biologic a fost prelevat, in spitalele din Bucuresti si din tara, de…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anunțat ca a incheiat un parteneriat cu Metrorex prin care rezumatele meciurilor din Liga 1 vor putea fi vazute in stațiile de metrou din București, potrivit lpf.ro. LPF a transmis ca, incepand cu data de 15 noiembrie, 600.000 de bucureșteni vor putea vedea zilnic…

- Poliția a anuntat ca nu este vorba despre un act terorist. Aceasta a fost sesizata cu privire la aceasta posibila raspandire a unei substante toxice pe artera comerciala Brompton Road, unde se afla magazine a numeroase marci de lux. "Am tratat o persoana la fața locului și am dus-o la spital",…