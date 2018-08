Metrorex anunta angajari, in urma protestelor sindicalistilor Metrorex suplimenteaza numarul de angajati cu 354 de persoane anul acesta, iar in 2019 ar putea face alte 947 de angajari, a declarat, miercuri, Ion Radoi, presedintele Unitatii Sindicatului Liber Metrou (USLM), citand un document de la Metrorex.



"Putem spune ca am pus in miscare, pentru ca de stiut se stia de circa doi ani, in urma unui memorandum, ca e nevoie ca sa se suplimenteze numarul personalului cu 700 (persoane), dupa cum ati vazut, si alti 900 de lucratori ai metroului pentru a se putea da in exploatare si Drumul Taberei - Ghencea. Vreau sa va spun ca nu intamplator am ridicat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

