Metrorex acuză de terorism protestatarii de la metrou. Poliția și procurorii au demarat o anchetă Protestatarii implicați in greva spontana de vineri, de la metrou, sunt acuzați de conducerea companiei ca ar incalca legea referitoare la actele de terorism, fiind facuta o sesizare penala in acest sens. In timp ce procurorii și polițiștii cerceteaza cauza, jandarmii au anunțat deja ca au dat amenzi in valoare totala de 125.000 de lei, pentru incalcarea altor prevederi legale. Un comunicat de presa al Poliției Municipiului București susține ca vineri s-a primit o sesizare din partea Metrorex, privind incalcarea art. 1 din Legea referitoare la prevenirea și combaterea terorismului. Sesizarea a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Tocmai am depus plangere penala la DNA impotriva celor responsabili pentru blocarea metroului bucureștean astazi, pentru urmatoarele infracțiuni:- zadarnicirea combaterii bolilor- abuz in serviciu- trafic de influența- folosirea funcției pentru favorizarea altor persoane- folosirea de catre liderii…

- Politia Capitalei si Jandarmeria Bucuresti anunta ca s-au deschis doua dosare penale si s-au aplicat zeci de amenzi in cazul protestului de la metrou. Unul dintre dosare a fost deschis la sesizarea Metrorex si vizeaza infractiuni la legea privind prevenirea si combaterea terorismului. RADOI de la…

- Politia Capitalei si Jandarmeria Bucuresti anunta ca s-au deschis doua dosare penale si s-au aplicat zeci de amenzi in cazul protestului de la metrou. Unul dintre dosare a fost deschis la sesizarea Metrorex si vizeaza infractiuni la legea privind prevenirea si combaterea terorismului. "A fost…

- „Be gay”, „Do crime”, dar și multe alte inscripții au fost desenate cu vopsea roz pe pereții și pe icoanele exterioare ale bisericii din lemn din Parcul Titan din Capitala. Autoritațile fac cercetari și au anunțat ca a deschis dosar penal pentru distrugere, potrivit Hotnews. Preotul paroh al bisericii…

- La data de 01.03.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Iași impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul BCCO Iași au efectuat un numar de 26 de percheziții domiciliare, pe raza municipiilor Iași și București,…

- Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 1 , sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 București, fac mai multe percheziții, marți dimineața, in București, Ilfov și Tulcea intr-un dosar…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, a declarat, vineri dimineața, ca a asemnat și a trimis la Guvern proiectul care prevede desființarea SIIJ, in ciuda avizului negativ dat de CSM. „In aceasta dimineața, am semnat și am trimis catre Guvernul Romaniei propunerea de proiect pentru desființarea SIIJ. Dupa…

- Politisti de la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul Investigarea Criminalitatii Economice din Politia Sectorului 1 fac perchezitii intr-un imobil din Capitala, intr-un dosar de delapidare in care contabilul unui cult bisericesc este suspectat ca ar fi luat 800.000 de lei…