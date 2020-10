Stiri pe aceeasi tema

- Compania Metrorex a transmis, dupa aparitia unor imagini in care se vede ca la statia Eroilor 2 curge apa din plafon, ca, joi dimineata, din cauza unei avarii la o conducta, s-au inregistrat usoare acumulari de apa pe peron, mentionand ca nu au fost afectate nici siguranta calatorilor, nici circulatia…

- In cursul dimineții de astazi, calatorii aflați in stația de metrou Eroilor 2 de pe noua magistrala Drumul Taberei – Eroilor s-au trezit cu apa in cap. Ca urmare a filmarilor postyete pe Facebook, Metrorex a confirmat ca joi dimineata, in statia de metrou Eroilor 2, din cauza unei avarii la o conducta…

- In stația de metrou Eroilor 2, de pe magistrala de metrou inaugurata recent in prezența premierului Ludovic Orban, a președintelui Klaus Iohannis și a ministrului Transporturilor, Lucian Bode, a inceput, joi dimineața, sa curga apa din tavan.„Metrorex informeaza ca astazi, 01.10.2020, intre…

- O explozie a avut loc duminica seara la o garnitura de metrou in statia Tineretului. Conform primelor informații, problema tehnica ar fi aparut la o sina, iar prin forța de frecare dintre roata și sina s-ar fi produs explozia. Din primele date, oamenii au fost evacuati și nu au existat persoane care…

- Redistribuirea trenurilor de metrou din flota actuala a Metrorex pe sectiunea Raul Doamnei - Eroilor a Magistralei 5 nu va afecta timpii de asteptare pe celelalte magistrale de metrou, informeaza un comunicat remis joi AGERPRES. Magistrala 5 de metrou, Sectiunea Raul Doamnei - Eroilor, a fost pusa marti…

- UPDATE: Compania a anuntat ca alimentarea cu energie a fost reluata, circulatia se deruleaz conform graficului si toate echipamentele functioneaza normal. STIRE INITIALA: “Informam publicul calator ca pe data de 7 august, incepand cu ora 12.51 din cauza unei avarii sistemul furnizorului de alimentare…

- Metrorex informeaza ca astazi, 07.08.2020, de la ora 8:36, pe distanta Berceni - Pipera de pe Magistrala 2, din motive tehnice, circulatia trenurilor de metrou s-a desfasurat pentru aproximativ 30 de minute la intervale de 10 minute. Echipele Metrorex au intervenit operativ, astfel incat de la ora 9:05,…

- Ministerul Transporturilor a publicat imagini filmate cu stația de metrou Valea Ialomiței, de pe Magistrala 5, din Drumul Taberei.Ministerul nu a facut insa publica data la care stația de metrou Valea Ialomiței va fi data in folosința.Pe 22 iunie, premierul Ludovic Orban a vizitat santierul Magistralei…