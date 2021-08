Metrorex a luat decizii dure fata de angajatii care au incercat sa impiedice desființarea unor chioșcuri ilegale. Astfel opt oameni au fost dati afara! Acestia, in luna mai au refuzat sa paraseasca statia de metrou Grozavesti, pentru a impiedica dezafectarea unor chioșcuri amplasate ilegal. Iata motivele concedierii! Metrorex informeaza ca s-a finalizat cercetarea disciplinara prealabila […] The post Metrorex a taiat in carne vie. N-au avut mila fata de angajatii care au incercat sa impiedice desființarea unor chioșcuri ilegale first appeared on Ziarul National .