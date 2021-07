Metrorex a încheiat cu Hidroelectrica un contract pe trei luni pentru achiziţia de electricitate Metrorex va cumpara energie electrica in urmatoarele trei luni de la Hidroelectrica, dupa intrarea in insolventa a furnizorului Getica 95, au afirmat luni, pentru AGERPRES, surse din sectorul energetic. Initial, Metrorex a incercat sa incheie un contract pe Sistemul electronic al achizitiilor publice (SEAP), insa nimeni nu a raspuns ofertei cerute de compania de transport. A urmat o negociere directa cu Hidroelectrica si parafarea unui contract provizoriu pe trei luni, urmand ca Metrorex sa pregateasca o noua licitatie pe SEAP in aceasta perioada. Pana acum, Metrorex cumpara energie de la Getica… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

