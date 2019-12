Stiri pe aceeasi tema

- Indicii Bursei de la Bucuresti au avut vineri o evolutie mixta, iar valoarea tranzactiilor s-a situat la 24,373 milioane de lei (5,106 milioane de euro), din care 22,617 milioane lei (4,738 milioane de euro) au fost tranzactii cu actiuni, anunța AGERPRES.Indicele principal BET, care arata…

- Actiunile Bancii Transilvania au fost si in aceasta saptamana cele mai lichide titluri pe Bursa de la Bucuresti, generand tranzactii de peste 31,49 de milioane de lei, urmate de actiunile BRD-Groupe Societe Generale, cu schimburi de 17,63 milioane de lei si de cele ale OMV Petrom, cu 14,59 milioane…

- Am putea avea autobuze electrice din China, Turcia sau Polonia, in funcție de firma care va fi desemnata caștigatoare a licitației. Trei oferte au fost depuse pentru mijloacele de transport in comun, care vor trebui sa ajunga la Timișoara pana in 2024: New Kopel Car Import/ Shlomo Motors…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere sedinta de joi, iar valoarea tranzactiilor s-a cifrat la 37,74 milioane de lei (7,93 milioane de euro), din care 31,05 milioane lei (6,52 milioane de euro) tranzactii cu actiuni, scrie Agerpres.

- Valoarea tranzactiilor derulate pe Bursa de la Bucuresti joi dimineata s-a cifrat la 1,36 milioane de lei dupa prima ora de la debutul sedintei, pe o piata in crestere pe majoritatea indicilor, relateaza Agerpres.Citește și: Indicele ROBOR a ajuns la cel mai scazut nivel din ultimele 11 luni…

- 'Toate documentele inregistrate cu succes in aplicatia informatica, precum si cele inregistrate in registrul instalatorilor care nu au fost incarcate in aplicatie pana la momentul suspendarii accesului in aplicatia informatica, sunt acceptate de Administratia Fondului pentru Mediu ca fiind depuse…

- Primaria Sectorului 5 din Bucuresti, condusa de Daniel Florea (PSD), a scos la licitatie un contract-cadru pe patru ani pentru amenajarea spatiilor verzi cu o valoare estimata intre 10.5 milioane de lei (minim) si 820 de milioane de lei (maxim), potrivit unui anunt pe platforma electronica Sicap.