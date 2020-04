Stiri pe aceeasi tema

- Peste 230 de medici din linia intai, din care 70 din diaspora, s-au alaturat, pana in prezent, proiectului Rețeaua de Solidaritate. Potrivit unui comunicat de presa, zeci de ghiduri medicale și protocoale din intreaga lume din domeniul managementului cazurilor COVID-19 au fost incluse in biblioteca…

- Biofarm se alatura luptei de combatere a noului Coronavirus in Romania printr-o donație de 1 milion de lei. Aceste fonduri vor contribui la sprijinirea echipelor medicale din prima linie cu echipamente de protecție și aparatura medicala.

- Mihai Morar este unul dintre cei mai indragiți prezentatori și oameni de radio din Romania. De curand, acesta și-a impresioant fanii, impartașindu-le o intamplare emoționanta din magazin.

- 350.000 de maști FFP2 au ajuns in Romania, cu o a doua cursa Tarom, in urma unei achiziții realizata din China de catre mai mulți parteneri asociați in campania “Doneaza pentru linia intai”.

- Un ambulanțier de la Stația Suceava a Serviciului de Ambulanța Județean a murit, marți, din cauza infecției cu coronavirus, a anunțat Antena3. Barbatul avea 53 de ani. Potrivit colegilor, in urma cu circa...

- Ca parte a initiativei nationale de strangere de fonduri #separatidarimpreuna, menita sa sprijine necesitatile urgente ale sistemului medical din Romania in lupta impotriva Coronavirus, Timisoreana doneaza 1.000.000 de lei catre Crucea Rosie Romana pentru achizitionarea de echipamente urgente si necesare…

- Producatorul de bere Timisoreana a anuntat joi ca doneaza 1 milion de lei catre Crucea Rosie Romana pentru achizitionarea de echipamente urgente si necesare pentru spitalele din Romania, ca parte a initiativei nationale de strangere de fonduri #separatidarimpreuna, menita sa sprijine necesitatile urgente…

- Se intampla in Romania și nu numai. Toți cei care pot munci de acasa au facut acest pas, in speranța ca vor stopa extinderea pandemiei de coronavirus. Experții vin cu 15 ponturi utile pentru cei care vor sa fie cat mai eficienți, scrie Mediafax.Citește și: ULTIMA ORA Deputatul Mircea Banias,…