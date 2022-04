Metropola chineză Shanghai, cu o populație mai mare decât a României, le impune locuitorilor două ture de testări anti-COVID Shanghai a impus duminica celor 26 de milioane de locuitori ai orașului sa fie supuși la inca doua runde de teste anti-COVID. Furia publica e in creștere din cauza modului in care autoritațile din cel mai populat oraș din China abordeaza valul record de coronavirus. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

