- Eric Adams, un afro-american, fost ofiter de politie si sindicalist antirasist, a fost ales primar al New York-ului, au informat marti seara canalele americane de televiziune CBS si NBC, pe baza rezultatelor preliminare.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea care prevede introducerea de curse scolare in orase si municipii, transportul elevilor urmand a fi decontat de la bugetul de stat. Potrivit proiectului care a devenit lege, elevii din invatamantul primar care frecventeaza cursurile unei unitati de…

- Manelistul Sorinel Puștiu a avut o surpriza de zile mari, miercuri seara, in timp ce se plimba prin New York. S-a intalnit chiar cu președintele Romaniei care participase la evenimentul informal la nivel inalt privind Acțiunea Transformativa pentru Natura și Oameni de la ONU, a ieșit la plimbare pe…

- Sute de taxiuri electrice aeriene vor zbura in metropola braziliana Sao Paolo, cel mai mare oraș din America Latina și unul dintre cele mai aglomerate din lume, incepand cu anul 2024. 250 de astfel de taxiuri zburatoare vor fi livrate peste trei ani in metropola braziliana. Aeronavele, un hibrid intre…

- Klaus Iohannis, aflat zilele acestea la New York, a anuntat ca va participa, sambata, 25 septembrie la Congresul PNL in care se va alege presedintele formatiunii, noteaza Agerpres. Iohannis nu crede intr-o demitere a Guvernului și spune ca actuala criza politica va fi rezolvata dupa cele doua congrese…

- Președintele Klaus Iohannis va participa, in perioada 21-23 septembrie, la Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, anunța Administrația Prezidențiala. In afara evenimentului principal, Klaus Iohannis va participa și la un summit pe tema raspunsului global…

- La memorialul creat pe locul fostelor cladiri World Trade Center au ajuns patru președinți. George Bush, in mandatul caruia au avut loc atentatele, Bill Clinton, Barack Obama și actualul președinte Joe Biden. Primul moment de reculegere in intreg orasul New York a fost tinut sambata, in memoria victimelor…