METRO Cash & Carry Romania va extinde capacitatea centrului logistic One Roof, din Ștefaneștii de Jos, cu inca 10.000 mp. Extensia One Roof vizeaza consolidarea capacitații depozitului cu temperatura ambientala și va fi asigurata de dezvoltatorul WDP, cu termen de livrare in toamna acestui an. Decizia retailer-ului de a mari capacitatea platformei din Ștefaneștii de Jos – cel mai mare centru logistic METRO Cash & Carry din țara, cu o suprafața de peste 65.000 mp dupa extindere, care inglobeaza toate operațiunile de depozitare și distribuție – are ca obiectiv atat integrarea in platforma a furnizorilor…