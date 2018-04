Stiri pe aceeasi tema

- Declaratie exploziva a presedintelui moldovean, Igor Dodon. Acesta a avertizat ca, prin sustinerea tacita a unionismului, România risca sa devina inamicul numarul unu al Republicii Moldova si ca relatia dintre Chisinau si Bucuresti va fi ca cea dintre Moscova si Kiev.

- Creatorul regimului macrobiotic ”Ma-Pi”, Mario Pianesi, era un om respectat, pana acum in Ancona, (regiunea Marche). Proprietarul unui lant de produse dietetice ce cuprinde o suta de buticuri si restaurante, a fost primit si de papa, la Roma, in 2016. In realitate, a pus bazele unei adevarate secte.…

- Mare bucurie in familia Basescu! Dupa ce Cancan.ro a dezvaluit, in exclusivitate, ca Elena Basescu este insarcinata, EBA a confirmat ca va deveni mama pentru a treia oara. Traian Basescu nu-și mai incape in piele de fericire de cand a aflat ca va deveni bunic pentru a patra oara. Fostul președinte așteapta…

- Starul din Fifty Shades este ultimul la care te-ai gandi ca a trecut prin asta. Dar sa nu uitam de vremurile cand era manechin Jamie Dornan Asa si-a inceput Jamie drumul spre celebritate pe la 20 de ani: ca model. Vremuri din care nu are amintiri tocmai placute. Si nici despre comunitatea in sine de…

- Dupa ce saptamana trecuta, Dan Bordeianu si Adela Popescu au avut o intalnire de gradul zero in platoul de la "Vorbeste Lumea", despre actor s-a zvonit ca va deveni coleg cu fosta iubita la PRO TV. Toate astea, dupa ce Dragos Bucur a renuntat sa mai prezinte emisiunea "Visuri la cheie". Si, dupa cateva…

- Presedintele Klaus Iohannis a respins prima propunere de premier interimar pentru Paul Stanescu, a doua propunere fiind Mihai Fifor. Liderii PSD se reunesc, marti, la ora 11.00, in sedinta CExN, pentru a decide cine va fi propunerea pentru functia de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose. Dragnea a…

- Creatorul robotului Sophia, David Hanson, își dorește ca aceasta sa aibe mai multe drepturi de care au parte și oamenii, spre exemplu dreptul de a calatori ca orice pasager uman. „De obicei, calatorim cu Sophia în geamantane. Pe termen lung, dorim sa cream un sistem…