- Spitalul Orasenesc „Regele Carol I” din Costești organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a funcției contractuale de executie, vacante, dupa cum urmeaza: – ingrijitoare la Secția medicina interna; – ingrijitoare la Compartimentul ortopedie- traumatologie. Conditiile…

- Peste 1.000 de candidati sunt inscrisi pentru a sustine, miercuri, 21 iulie, proba scrisa pentru ocuparea posturilor vacante sau rezervate din invatamantul preuniversitar. Concursul de Titularizare, așa cum e el cunoscut, va avea loc, la Brașov, in patru centre de examen: Școala 30, Școala 13, Colegiul…

- Urmatorul an scolar va debuta pe data de 13 septembrie 2021. Semestrul I are 14 saptamani de cursuri, dispuse in intervalul 13 septembrie 2021 22 decembrie 2021.Elevii intra de astazi in vacanta de vara, urmand sa revina in banci in urmatorul an scolar care va debuta pe data de 13 septembrie 2021. Decizia…

- „Școala este oglinda societații. Nu cred ca in școala este mai multa corupție decat in societate”, a declarat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, la un post TV.Acesta a spus, intrebat despre soluțiile pentru eradicarea corupției in școli și in sistemul de invațamant in general, ca prin concursul pentru…

- Metodologia de aplicare a fișei de feedback in școli intra in vigoare de astazi dupa ce a fost publicata in Monitorul Oficial. Deocamdata, aceasta se aplica doar pana la finalul acestui semestru. Profesorii sunt obligați sa colecteze feedback de la elevi despre activitatea de predare-invațare-evaluare,…

- Ordinul care prevede ca scenariile dupa care functioneaza scolile sa nu se mai raporteze la incidenta inregistrata in ziua de vineri a fost publicat in Monitorul Oficial. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca, practic, s-a renuntat la sintagma “saptamanal, cu raportare la fiecare zi…

- Toți elevii din Timișoara ar putea reveni in banci. Orașul este in „galben”, in aceasta saptamana de școala, insa ministrul Educației a precizat ca vrea sa faca modificari in ordinul comun privind revenirea la școala. Ordinul ar urma sa fie publicat in Monitorul Oficial luni, 17 mai.

- Toți elevii vor putea merge fizic la școala a doua zi dupa scaderea incidenței sub 1 la mie in localitatea in care invața. Este anunțul facut de ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Astfel, a fost modificat ordinul comun al Ministerului Educației privind functionarea scolilor in funcție de rata de infectare.…