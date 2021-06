Metodologia de calcul a prețurilor la carburanți, adoptată în regim de urgență – detalii CHIȘINAU, 23 iun – Sputnik. Agenția Naționala de Reglementare in Energetica a explicat ca Hotararea Consiliului de Administrație al ANRE privind metodologia de calcul a prețurilor la produsele petroliere a fost adoptata in regim de urgența pornind de la termenele restranse prevazute de lege și pentru a asigura consumatorii cu prețuri stabilite. © Sputnik / Алексей КуденкоVom ramane fara benzina - șantajul la care vor recurge petroliștii ”In temeiul prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea 239/13.11.2008 privind transparența in procesul decizional, ANRE informeaza despre faptul ca, Hotararea… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

