Metodele la care pot apela firmele ca să își motiveze angajații Un randament crescut in randul personalului asigura o mai mare productivitate, ceea ce duce la un profit pe masura. De aceea, firmele pot implementa anumite masuri cu ajutorul carora sa isi motiveze angajatii, astfel incat sa munceasca la capacitate maxima. Drept urmare, iata care ar fi o parte dintre metodele la care pot apela businessurile, in functie de strategiile individuale, ca sa aiba succes pe termen lung. Masuri care duc la evolutia profesionala a angajatilor In primul rand, antreprenorii trebuie sa se asigure ca salariatii sunt la curent cu ultimele tehnologii de pe piata,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand dorești sa cumperi o proprietate cu ajutorul unui credit ipotecar, una dintre primele decizii cu care trebuie sa te confrunți este daca vei alege o rata cu dobanda fixa ​​sau una cu dobanda variabila.In cazul unui credit ipotecar cu dobanda fixa, rata ipotecii și plata pe care o vei face…

- Membrii Comisiei pentru Situații Excepționale au decis alocarea catre structurile teritoriale de asistența sociala a 181,6 mii de lei din Fondul de Rezerva al Guvernului, pentru acordarea sporurilor salariale angajaților care activeaza in condiții de risc sporit pentru sanatate, fiind implicați in procesul…

- Angajații din sectorul public, cu salarii mai mici de 15 mii de lei, vor primi un ajutor unic in suma de 3000 lei. Guvernul a aprobat, astazi, decizia privind repartizarea și redistribuirea unor alocații prevazute in legea bugetului de stat pentru anul 2022.

- Sursa foto: pexels Faci parte dintr-o corporație și vrei sa organizezi o intalnire de socializare? Sau vrei sa planifici in cel mai mic detaliu taierea moțului? Sarbatorești implinirea unei frumoase varste? Sau a ‘’nunții de argint’’? Indiferent de ocazie, ți-ar placea ca acesta…

- Producatorul auto Renault a oferit majoritatii angajatilor din Franta plati unice de peste 1.000 euro pentru a-i ajuta sa faca fata inflatiei, au declarat pentru Reuters surse sindicale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- "Am sustinut inca de la inceput ca trebuie sa ne ingrijim astfel incat sa ne aliniem la aceasta decizie. Exista posibilitatea ca incepand cu anul 2023, asa cum am discutat in coalitie si am afirmat de fiecare data, sa sustinem cresterea salariului minim si, desigur, a pensiei, doar ca aceste date, asa…

- Ponturi utile despre cum gasesti cele mai sigure site-uri de noroc online. Cerinte indeplinite de cazinourile de top din Romania. Cum gasesti cele mai sigure site-uri de jocuri de noroc online in Romania Te distrezi cand pariezi la jocurile de noroc? Atunci asigura-te ca o faci la un cazinou sigur,…

- Inspectia Muncii a aplicat amenzi in valoare de 11.500 de lei in cadrul unei campanii de control derulata in intervalul iunie - septembrie, pe durata careia a fost verificat modul in care s-au respectat prevederile legale ce trebuie aplicate in perioadele cu temperaturi extreme, pentru protectia persoanelor…