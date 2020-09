Metodele inedite prin care companiile aeriene reușesc să facă ceva bani, în ciuda restricțiilor de călătorie Când vine vorba sa faca bani, nimic nu este exclus pentru companiile aeriene care se confrunta cu cea mai grava criza din istorie, iar de la alune si pâna la pijamale transportatorii aerieni vând orice pentru a putea traversa pandemia de coronavirus, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres.

Chiar si companiile aeriene care au beneficiat de programe guvernamentale de sprijin si au redus costurile cauta noi surse de venit, iar în timp ce rezervele lor de lichiditati se diminueaza avioanele sunt blocate la sol si personalul sta acasa. Revenirea ar urma sa dureze câtiva… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

