Situația din regiunea transnistreana este din ce in ce mai tensionata, afirma europarlamentarul Eugen Tomac.

- Comisia de cercetare si informare independenta asupra radioactivitatii (Criirad) a cerut miercuri o ''expertiza aprofundata'' asupra nivelului radioactivitatii la centrala nucleara dezafectata de la Cernobil, criticand metodele folosite de Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), relateaza…

- Cantitațile de energie electrica necesare consumatorilor finali și operatorilor de sistem, vor fi procurate de la SA „Energocom”, in perioada 1 mai - 30 iunie curent. SA „Energocom” va procura necesarul de energie electrica in urma organizarii unei licitații, pana la data de 22 aprilie 2022. O decizie…

- Rotatia personalului de la centrala nucleara Cernobil, in prezent dezafectata, a inceput duminica pentru prima oara de la debutul invaziei ruse in Ucraina, a anuntat Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), potrivit AFP.

- Alimentarea cu energie electrica a centralei nucleare de la Cernobil a fost oprita, informeaza AFP. Potrivit sursei citate, operatorul ucrainean al centralei spune ca, fara energie electrica, racirea combustibilului nuclear uzat nu este posibila si exista risc de crestere a radiatiilor. Racirea combustibilului…

- Autoritațile internaționale din domeniu au transmis ca nivelul radiațiilor de la centrala de la Cernobil este sub control. centrala a fost ocupata de armata rusa, dar sunt și anunțuri privind prezența, in continuare, a militarilor ucraineni in zona centralei. Dupa ce autoritațile ucrainene au anunțat,…

- Creșterea dozelor de radiație din zona Cernobâl, dupa ce trupele rusești au capturat zona și au tranzitat un numar mare de vehicule grele, catre Kiev, scrie jurnal.md. Senzorii de radioactivitate din zona, înca funcționali, confirma o creștere de aproximativ 20 de ori a nivelului…

- Potrivit unui comunicat dat publicitatii de Prefectura Giurgiu, reprezentantii comunitatii din satul Dobreni, comuna Varasti, au protestat, miercuri, la Prefectura pentru a „solicita sprijinul autoritatilor publice pentru a fi reconectati la serviciul integrat de energie electrica” si pentru a fi ajutati…